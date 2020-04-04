Малообеспеченным мариупольцам выдадут продуктовые наборы04.04.2020 17:00
В Мариуполе формируются заявки для обеспечения социально незащищенных групп населения продуктовыми наборами, передает Сайт города Мариуполя . Об этом сообщил Директор департамента социальной защиты ... подробнее →
"Боруссия" предоставила свой стадион для борьбы с коронавирусом04.04.2020 15:00
Немецкий футбольный клуб "Боруссия" из города Дортмунд предоставил свой стадион "Сигнал Идуна Парк" для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает Европейская правда . С субботы, 4 апреля, пациентов с ... подробнее →
ВОЗ назвала основные пути заражения COVID-1904.04.2020 13:00
Наибольшее количество заражений COVID-19 происходит воздушно-капельным путем, рассказал директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ... подробнее →
Певица Pink переболела коронавирусом04.04.2020 12:00
Американская популярная певица Pink заразилась коронавирусом COVID-19, но смогла выздороветь после двух недель лечения и изоляции. Об этом она написала в Twitter в субботу, 4 апреля, сообщает ... подробнее →
В Украине число зараженных COVID-19 превысило тысячу04.04.2020 11:00
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая. ... подробнее →
Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"04.04.2020 10:30
Третий случай заболевания коронавирусной инфекций зафиксирован в "Донецкой Народной Республике". Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения", передают местные СМИ. «Третьего ... подробнее →
Украина запустила собственное производство ПЦР-тестов на COVID-1904.04.2020 10:00
В Украине заказали производство двух миллионов ПЦР-тестов на коронавирус, передает Корреспондент.net . Об этом, в пятницу, 3 апреля, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, ... подробнее →
"Слуга народа" Горбенко рассказал, чем его лечили от коронавируса04.04.2020 09:00
Депутат от СН Руслан Горбенко рассказал о лечении и выздоровлении от COVID-19. Об этом Горбенко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ . "Тест ПЦР дал сегодня отрицательный результат. В ... подробнее →
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- Третий случай заражения COVID-19 зарегистрирован в "ДНР"
- "ДНР" и "ЛНР" предоставили списки для нового обмена пленными
- "Слуга народа" Горбенко рассказал, чем его лечили от коронавируса
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