Disney назвала новые даты премьер своих фильмов05.04.2020 17:00
Студия Disney назвала новые даты выхода фильмов, релиз которых был отложен из-за коронавирус, сообщает LIGA.net . Студия приняла решение выпустить фильм "Артемис Фаул" непосредственно в сервисе ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля05.04.2020 15:00
ОВЕН Овны марта и первой декады апреля смогут узнать для себя много нового и интересного, что поможет понять, как удачнее довести до конца начатые дела. Подходите к работе серьезно, и вы пожнете плоды ... подробнее →
В "ЛНР" признали четыре случая COVID-1905.04.2020 13:00
В непризнанной "ЛНР" признали четыре случая заболевания COVID-19. О росте числа инфицированных COVID-19 сообщила называющая себя "министром здравоохранения" Наталия Пащенко в эфире сепаратистского ... подробнее →
В Италии впервые сократилось количество "тяжелых" пациентов с коронавирусом05.04.2020 12:00
Впервые с начала эпидемии коронавируса в Италии снизилось количество пациентов, которые находятся в интенсивной терапии, сообщает LB.ua . По состоянию на вечер 4 апреля оно составило 3 994 человека ... подробнее →
В Украине зафиксирован 1251 случай COVID-1905.04.2020 11:00
В Украине зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 ... подробнее →
МОЗ Украины дал рекомендации по использованию медицинских масок05.04.2020 10:00
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины предоставил инструкцию по правильному использованию медицинских масок, передает Цензор.НЕТ . Она опубликована на странице центра в ... подробнее →
Кабмин разъяснил новые правила карантина05.04.2020 09:00
Принятые Постановлением №211 новые нормы ограничительных мер вызвали в украинцев множество вопросов, на которые Кабмин решил ответить дополнительно, передает Цензор.НЕТ . Разъяснение относительно ... подробнее →
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