Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?

06.04.2020 17:00

Верховная Рада 30 марта собралась на внеочередное заседание, чтобы принять законы для борьбы с коронавирусом и его экономическими последствиями. Согласно условиям карантина, все депутаты в сессионном ... подробнее →

«Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?

06.04.2020 16:00

Жесткий карантин из-за коронавируса – настоящий стресс для украинской экономики. Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», на данный момент 32% украинцев находятся в отпуске ... подробнее →

Мюнхенская «Бавария» возобновила тренировки

06.04.2020 15:00

Футболисты действующего чемпиона Германии мюнхенской «Баварии» вернулись к тренировкам после вызванного пандемией COVID-19 перерыва, сообщает  XSPORT.ua . Фото с занятий на базе ... подробнее →

Украина сокращает количество пунктов пропуска на границе

06.04.2020 14:00

С 7 апреля государственную границу можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. Соответствующие ограничения на границе инициировали в правительстве, сообщает Телеканал ... подробнее →

Ляшко объяснил, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача

06.04.2020 13:00

В Министерстве здравоохранения объяснили, что лицам, у которых нет подписанной декларации с семейным врачом, в случае наличия симптомов коронавируса необходимо звонить на 103, передает Цензор.НЕТ . ... подробнее →

На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса

06.04.2020 12:00

В Донецкой области зафиксирован первый летальный случай от коронавируса. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. ... подробнее →

В Украине за сутки зафиксировано 68 новых случаев COVID-19

06.04.2020 11:00

В Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 ... подробнее →

Кабмин запустил горячую линию по вопросам карантина

06.04.2020 10:00

Кабинет министров обнародовал номера горячих линий по вопросам, касающимся карантина, помощи пожилым людям во время карантина, алгоритма выявления и лечения коронавируса, информация появилась на сайте ... подробнее →

Британская разведка назвала свою версию появления коронавируса

06.04.2020 09:00

Согласно данным британской разведки, появление коронавируса могло быть вызвано утечкой из китайской лаборатории. При этом не исключается основная версия происхождения с заражением от животного, ... подробнее →

Зафиксирован первый случай заражения тигра коронавирусом

06.04.2020 08:00

Первый в природе случай передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека к дикому животному выявлен в Бронксском зоопарке в Нью-Йорке. Речь идет о четырехлетней малайской тигрице Наде, сообщила ... подробнее →

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