С 7 апреля государственную границу можно будет пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. Соответствующие ограничения на границе инициировали в правительстве, сообщает Телеканал ... подробнее →

Футболисты действующего чемпиона Германии мюнхенской «Баварии» вернулись к тренировкам после вызванного пандемией COVID-19 перерыва, сообщает XSPORT.ua . Фото с занятий на базе ... подробнее →

Жесткий карантин из-за коронавируса – настоящий стресс для украинской экономики. Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», на данный момент 32% украинцев находятся в отпуске ... подробнее →

Верховная Рада 30 марта собралась на внеочередное заседание, чтобы принять законы для борьбы с коронавирусом и его экономическими последствиями. Согласно условиям карантина, все депутаты в сессионном ... подробнее →

На Донетчине зафиксирована первая смерть от коронавируса 06.04.2020 12:00 В Донецкой области зафиксирован первый летальный случай от коронавируса. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. ... подробнее →

В Украине за сутки зафиксировано 68 новых случаев COVID-19 06.04.2020 11:00 В Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 ... подробнее →