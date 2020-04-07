В Донецкой обладминистрации опровергли информации об обнаружении 10-го случая заражения коронавирусом, передает Depo.Донбасс . Об этом сообщает Телеканал ТВ7 со ссылкой на пресс-службу Донецкой ... подробнее →

На оккупированной Донетчине в продаже появилась водка с ликвидированным главарем Александром Захарченко на этикетке, передает Depo.Донбасс . Об этом сообщил журналист Денис Казанский в своем ... подробнее →

На период карантина Кабмин поручил установить контрольные пункты между всеми областями. На них организован мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры, сообщает ... подробнее →

Шестой случай заболевания коронавирусной инфекций зафиксирован в "ДНР". Об этом сегодня заявили в пресс-службе "инистерства здравоохранения Республики". «В результате проведенных исследований ... подробнее →

Минюст США назвал чиновников ФИФА, подкупленных Россией 07.04.2020 13:00 Министерство юстиции США выступило с обвинением России и Катара в подкупе бывших чиновников ФИФА ради получения права проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов соответственно, сообщает ... подробнее →

Чехия и Дания ослабляют карантинные меры 07.04.2020 12:00 В Чехии и Дании в ближайшие дни будут ослаблены карантинные меры, передает Корреспондент.net . С 9 апреля в Чехии откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины, ... подробнее →

Вирусологи хотят изучить феномен Николаевской области 07.04.2020 11:00 Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения изучит феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19. Об этом он заявил во время ... подробнее →