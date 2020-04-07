В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-19

07.04.2020 18:00

Шестой случай заболевания коронавирусной инфекций зафиксирован в "ДНР". Об этом сегодня заявили в пресс-службе "инистерства здравоохранения Республики". «В результате проведенных исследований ... подробнее →

Опубликован список карантинных блокпостов в Украине

07.04.2020 16:30

На период карантина Кабмин поручил установить контрольные пункты между всеми областями. На них организован мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры, сообщает ... подробнее →

В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"

07.04.2020 15:00

На оккупированной Донетчине в продаже появилась водка с ликвидированным главарем Александром Захарченко на этикетке, передает Depo.Донбасс . Об этом сообщил журналист Денис Казанский в своем ... подробнее →

В ДонОГА опровергли появление десятого пациента с COVID-19

07.04.2020 14:00

В Донецкой обладминистрации опровергли информации об обнаружении 10-го случая заражения коронавирусом, передает Depo.Донбасс . Об этом сообщает Телеканал ТВ7 со ссылкой на пресс-службу Донецкой ... подробнее →

Минюст США назвал чиновников ФИФА, подкупленных Россией

07.04.2020 13:00

Министерство юстиции США выступило с обвинением России и Катара в подкупе бывших чиновников ФИФА ради получения права проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов соответственно, сообщает ... подробнее →

Чехия и Дания ослабляют карантинные меры

07.04.2020 12:00

В Чехии и Дании в ближайшие дни будут ослаблены карантинные меры, передает Корреспондент.net . С 9 апреля в Чехии откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины, ... подробнее →

Вирусологи хотят изучить феномен Николаевской области

07.04.2020 11:00

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения изучит феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19. Об этом он заявил во время ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля

07.04.2020 10:00

В Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-центр Минздрава . По данным лаборатории ЦОС, по состоянию на 9:00 7 апреля ... подробнее →

Надежду Бабкину госпитализировали со странной пневмонией

07.04.2020 09:00

Состояние Надежды Бабкиной, которую ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, резко ухудшилось. Звезду ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает ... подробнее →

Британский премьер попал в реанимацию из-за коронавируса

07.04.2020 08:00

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC. Отмечается, что Джонсон попросил министра ... подробнее →

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