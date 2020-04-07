В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-1907.04.2020 18:00
Шестой случай заболевания коронавирусной инфекций зафиксирован в "ДНР". Об этом сегодня заявили в пресс-службе "инистерства здравоохранения Республики". «В результате проведенных исследований ... подробнее →
Опубликован список карантинных блокпостов в Украине07.04.2020 16:30
На период карантина Кабмин поручил установить контрольные пункты между всеми областями. На них организован мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры, сообщает ... подробнее →
В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"07.04.2020 15:00
На оккупированной Донетчине в продаже появилась водка с ликвидированным главарем Александром Захарченко на этикетке, передает Depo.Донбасс . Об этом сообщил журналист Денис Казанский в своем ... подробнее →
В ДонОГА опровергли появление десятого пациента с COVID-1907.04.2020 14:00
В Донецкой обладминистрации опровергли информации об обнаружении 10-го случая заражения коронавирусом, передает Depo.Донбасс . Об этом сообщает Телеканал ТВ7 со ссылкой на пресс-службу Донецкой ... подробнее →
Минюст США назвал чиновников ФИФА, подкупленных Россией07.04.2020 13:00
Министерство юстиции США выступило с обвинением России и Катара в подкупе бывших чиновников ФИФА ради получения права проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов соответственно, сообщает ... подробнее →
Чехия и Дания ослабляют карантинные меры07.04.2020 12:00
В Чехии и Дании в ближайшие дни будут ослаблены карантинные меры, передает Корреспондент.net . С 9 апреля в Чехии откроются магазины для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов, хозяйственные магазины, ... подробнее →
Вирусологи хотят изучить феномен Николаевской области07.04.2020 11:00
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения изучит феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19. Об этом он заявил во время ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля07.04.2020 10:00
В Украине по состоянию на утро вторника, 7 апреля, зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-центр Минздрава . По данным лаборатории ЦОС, по состоянию на 9:00 7 апреля ... подробнее →
Надежду Бабкину госпитализировали со странной пневмонией07.04.2020 09:00
Состояние Надежды Бабкиной, которую ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус, резко ухудшилось. Звезду ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает ... подробнее →
Британский премьер попал в реанимацию из-за коронавируса07.04.2020 08:00
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC. Отмечается, что Джонсон попросил министра ... подробнее →
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- В "ДНР" зарегистрирован еще один случай заражения COVID-1918:00
- Опубликован список карантинных блокпостов в Украине16:30
- В "ДНР" выпустили водку "имени Захарченко"15:00
- В ДонОГА опровергли появление десятого пациента с COVID-1914:00
- Минюст США назвал чиновников ФИФА, подкупленных Россией13:00
- Чехия и Дания ослабляют карантинные меры12:00
- Вирусологи хотят изучить феномен Николаевской области11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля10:00
- Надежду Бабкину госпитализировали со странной пневмонией09:00
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