Центр общественного здоровья Минздрав Украины опубликовал перечень симптомов, с которыми пациентов с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализируют, передает ... подробнее →

Китайский город Ухань, который стал эпицентром коронавируса и откуда инфекция распространилась на весь мир, снял ограничения на выезд, информирует Цензор.НЕТ . Отмечается, что возможность въезжать в ... подробнее →

Ученые Манчестерского института технологий создали уникальный шарф, способный заменить медицинские маски. Об этом пишет The Guardian, сообщает Корреспондент.net . Характеризуя свое изобретение, ... подробнее →

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил о возможности превратить стадион ОСК «Металлист» в госпиталь для больных коронавирусомв случае крайней необходимости, сообщает XSPORT.ua . ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля 08.04.2020 10:00 В Украине, на утро 8 апреля зафиксировано уже 1 668 случаев коронавирусной болезни. А вчера, 7 апреля, на эту минуту таких случаев в стране было - 1 462. Всего же за минувшие сутки в стране ... подробнее →