Домашний стадион "Шахтера" могут превратить в полевой госпиталь08.04.2020 14:00
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил о возможности превратить стадион ОСК «Металлист» в госпиталь для больных коронавирусомв случае крайней необходимости, сообщает XSPORT.ua . ... подробнее →
Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф08.04.2020 13:00
Ученые Манчестерского института технологий создали уникальный шарф, способный заменить медицинские маски. Об этом пишет The Guardian, сообщает Корреспондент.net . Характеризуя свое изобретение, ... подробнее →
На "родине коронавируса" полностью отменили карантин08.04.2020 12:00
Китайский город Ухань, который стал эпицентром коронавируса и откуда инфекция распространилась на весь мир, снял ограничения на выезд, информирует Цензор.НЕТ . Отмечается, что возможность въезжать в ... подробнее →
В Минздраве разъяснили порядок госпитализации больных с симптомами коронавируса08.04.2020 11:00
Центр общественного здоровья Минздрав Украины опубликовал перечень симптомов, с которыми пациентов с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализируют, передает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля08.04.2020 10:00
В Украине, на утро 8 апреля зафиксировано уже 1 668 случаев коронавирусной болезни. А вчера, 7 апреля, на эту минуту таких случаев в стране было - 1 462. Всего же за минувшие сутки в стране ... подробнее →
На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший08.04.2020 09:00
В Донецкой области зафиксированы два новых случая инфицирования COVID-19, одна пациентка выздоровела от коронавируса, информирует Цензор.НЕТ . Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава ... подробнее →
В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08.04.2020 08:00
Так называемая «ДНР» умалчивает первый летальный случай от коронавируса на оккупированной Донецкой области, передает Громадское Телевидение . Об этом сообщили в Министерстве по вопросам ... подробнее →
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- Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф13:00
- На "родине коронавируса" полностью отменили карантин12:00
- В Минздраве разъяснили порядок госпитализации больных с симптомами коронавируса11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля10:00
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08:00
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