Онлайн-шоу Евровидения: когда и где смотреть08.04.2020 17:00
В Украине проведут трансляцию альтернативного онлайн-шоу Europe Shine A Light, созданного организаторами Евровидения после отмены песенного конкурса в Роттердаме из-за коронавируса, сообщает Апостроф ... подробнее →
В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса08.04.2020 16:00
Донецкая область уже получила препарат «Плаквенил», который используется при лечении больных с тяжелой формой коронавируса. Скоро его доставят в Мариуполь, сообщает MRPL.CITY . Об этом ... подробнее →
ПФУ начал выплату компенсаций пенсионерам старше 80 лет08.04.2020 15:00
Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ, передает РБК-Украина . Как отметили в ... подробнее →
Домашний стадион "Шахтера" могут превратить в полевой госпиталь08.04.2020 14:00
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил о возможности превратить стадион ОСК «Металлист» в госпиталь для больных коронавирусомв случае крайней необходимости, сообщает XSPORT.ua . ... подробнее →
Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф08.04.2020 13:00
Ученые Манчестерского института технологий создали уникальный шарф, способный заменить медицинские маски. Об этом пишет The Guardian, сообщает Корреспондент.net . Характеризуя свое изобретение, ... подробнее →
На "родине коронавируса" полностью отменили карантин08.04.2020 12:00
Китайский город Ухань, который стал эпицентром коронавируса и откуда инфекция распространилась на весь мир, снял ограничения на выезд, информирует Цензор.НЕТ . Отмечается, что возможность въезжать в ... подробнее →
В Минздраве разъяснили порядок госпитализации больных с симптомами коронавируса08.04.2020 11:00
Центр общественного здоровья Минздрав Украины опубликовал перечень симптомов, с которыми пациентов с подозрением на коронавирус или уже с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализируют, передает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 апреля08.04.2020 10:00
В Украине, на утро 8 апреля зафиксировано уже 1 668 случаев коронавирусной болезни. А вчера, 7 апреля, на эту минуту таких случаев в стране было - 1 462. Всего же за минувшие сутки в стране ... подробнее →
На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший08.04.2020 09:00
В Донецкой области зафиксированы два новых случая инфицирования COVID-19, одна пациентка выздоровела от коронавируса, информирует Цензор.НЕТ . Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава ... подробнее →
В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08.04.2020 08:00
Так называемая «ДНР» умалчивает первый летальный случай от коронавируса на оккупированной Донецкой области, передает Громадское Телевидение . Об этом сообщили в Министерстве по вопросам ... подробнее →
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