Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил о возможности превратить стадион ОСК «Металлист» в госпиталь для больных коронавирусомв случае крайней необходимости, сообщает XSPORT.ua . ... подробнее →

Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ, передает РБК-Украина . Как отметили в ... подробнее →

Донецкая область уже получила препарат «Плаквенил», который используется при лечении больных с тяжелой формой коронавируса. Скоро его доставят в Мариуполь, сообщает MRPL.CITY . Об этом ... подробнее →

В Украине проведут трансляцию альтернативного онлайн-шоу Europe Shine A Light, созданного организаторами Евровидения после отмены песенного конкурса в Роттердаме из-за коронавируса, сообщает Апостроф ... подробнее →

Ученые изобрели "антикоронавирусный" шарф 08.04.2020 13:00 Ученые Манчестерского института технологий создали уникальный шарф, способный заменить медицинские маски. Об этом пишет The Guardian, сообщает Корреспондент.net . Характеризуя свое изобретение, ... подробнее →

На "родине коронавируса" полностью отменили карантин 08.04.2020 12:00 Китайский город Ухань, который стал эпицентром коронавируса и откуда инфекция распространилась на весь мир, снял ограничения на выезд, информирует Цензор.НЕТ . Отмечается, что возможность въезжать в ... подробнее →