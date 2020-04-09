MEGOGO запустил канал с круглосуточным показом сериала «Друзья» 09.04.2020 17:00 На медиасервисе MEGOGO начал вещание интерактивный канал [М] Друзья HD, эфир которого всецело посвящён любимому сериалу миллионов «Друзья», сообщает Mediasat . Канал [М] Друзья HD уже ... подробнее →

IFAB изменил правила игры рукой 09.04.2020 15:00 Занимающийся разработкой футбольных правил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил и уточнил некоторые пункты правил, сообщает football.ua . Так, теперь эпизоды будут трактоваться ... подробнее →