MEGOGO запустил канал с круглосуточным показом сериала «Друзья»09.04.2020 17:00
На медиасервисе MEGOGO начал вещание интерактивный канал [М] Друзья HD, эфир которого всецело посвящён любимому сериалу миллионов «Друзья», сообщает Mediasat . Канал [М] Друзья HD уже ... подробнее →
В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением09.04.2020 16:00
В «ДНР» подтверждены 7 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, за сутки под наблюдение взят 21 человек. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на ... подробнее →
IFAB изменил правила игры рукой09.04.2020 15:00
Занимающийся разработкой футбольных правил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил и уточнил некоторые пункты правил, сообщает football.ua . Так, теперь эпизоды будут трактоваться ... подробнее →
В Минцифры создали карту нарушений самоизоляции09.04.2020 14:00
В Министерстве цифровой трансформации проанализировали данные с мобильных телефонов людей, которые должны находиться на самоизоляции и создали карту, которая демонстрирует нарушения. Об этом в ... подробнее →
Количество больных COVID-19 в России превысило 1000009.04.2020 13:00
В России официально подтвердили 10 131 случай заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. В целом COVID-19 зафиксировали в 81 российском регионе, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →
В Австралии нашли препарат, убивающий коронавирус09.04.2020 12:00
Ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне нашли препарат, подавляющий коронавирус за двое суток. Результаты работы опубликованы на портале Antiviral Research, ... подробнее →
ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными09.04.2020 11:00
Обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" пройдет до Пасхи (19 апреля). Соответствующее заявление опубликовал Офис президента . Сообщается, что сегодня прошли переговоры контактной ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 апреля09.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 ... подробнее →
«ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией09.04.2020 09:00
Группировка «ЛНР» приостанавливает пассажирские перевозки с Россией начиная с 10 апреля, сообщает сайт novosti.dn.ua . Запрет на пассажирские перевозки из России и в обратном направлении ... подробнее →
Кабмин уточнил, на кого не распространяется карантин и самоизоляция09.04.2020 08:00
Кабинет Министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, информирует Цензор.НЕТ . Об этом на своем канале в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис ... подробнее →
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- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением16:00
- IFAB изменил правила игры рукой15:00
- В Минцифры создали карту нарушений самоизоляции14:00
- Количество больных COVID-19 в России превысило 1000013:00
- В Австралии нашли препарат, убивающий коронавирус12:00
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными11:00
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