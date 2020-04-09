MEGOGO запустил канал с круглосуточным показом сериала «Друзья»

09.04.2020 17:00

На медиасервисе MEGOGO начал вещание интерактивный канал [М] Друзья HD, эфир которого всецело посвящён любимому сериалу миллионов «Друзья», сообщает Mediasat . Канал [М] Друзья HD уже ... подробнее →

В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением

09.04.2020 16:00

В «ДНР» подтверждены 7 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, за сутки под наблюдение взят 21 человек. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на ... подробнее →

IFAB изменил правила игры рукой

09.04.2020 15:00

Занимающийся разработкой футбольных правил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) изменил и уточнил некоторые пункты правил, сообщает football.ua . Так, теперь эпизоды будут трактоваться ... подробнее →

В Минцифры создали карту нарушений самоизоляции

09.04.2020 14:00

В Министерстве цифровой трансформации проанализировали данные с мобильных телефонов людей, которые должны находиться на самоизоляции и создали карту, которая демонстрирует нарушения. Об этом в ... подробнее →

Количество больных COVID-19 в России превысило 10000

09.04.2020 13:00

В России официально подтвердили 10 131 случай заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. В целом COVID-19 зафиксировали в 81 российском регионе, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →

В Австралии нашли препарат, убивающий коронавирус

09.04.2020 12:00

Ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне нашли препарат, подавляющий коронавирус за двое суток. Результаты работы опубликованы на портале Antiviral Research, ... подробнее →

ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными

09.04.2020 11:00

Обмен пленными с так называемыми "республиками Донбасса" пройдет до Пасхи (19 апреля). Соответствующее заявление опубликовал Офис президента . Сообщается, что сегодня прошли переговоры контактной ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 апреля

09.04.2020 10:00

В Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 ... подробнее →

«ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией

09.04.2020 09:00

Группировка «ЛНР» приостанавливает пассажирские перевозки с Россией начиная с 10 апреля, сообщает сайт novosti.dn.ua . Запрет на пассажирские перевозки из России и в обратном направлении ... подробнее →

Кабмин уточнил, на кого не распространяется карантин и самоизоляция

09.04.2020 08:00

Кабинет Министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, информирует Цензор.НЕТ . Об этом на своем канале в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис ... подробнее →

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