Жители США подали в суд на Китай из-за коронавируса10.04.2020 17:00
Менее чем за месяц более 5 тысяч граждан США присоединились к коллективному иску, поданному в суд во Флориде, авторы которого требуют от китайского правительства компенсацию за ущерб, причиненный ... подробнее →
В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1910.04.2020 16:00
Сегодня, 10 апреля, собственная ПЦР-лаборатория прибыла в Мариуполь. Она сможет оперативно и точно в течение 40 минут определять у пациентов наличие вируса COVID-19, сообщает сайт 0629.ua . ... подробнее →
В Китае создали сверхточный экспресс-тест на коронавирус10.04.2020 15:00
В Китае разработали новый экспресс-тест для выявления коронавируса. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Сучжоуском институте биомедицинской инженерии и технологий Академии наук Китая /г. ... подробнее →
Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?10.04.2020 14:00
В этом году украинцы будут праздновать Пасху в необычных условиях. Жесткий карантин из-за коронавируса запрещает все массовые мероприятия и религиозные собрания. Касаются ограничения и пасхальных ... подробнее →
На стадионах Беларуси появились виртуальные болельщики (ВИДЕО)10.04.2020 13:00
В Беларуси, несмотря на коронавирус, продолжается чемпионат страны по футболу но зрителей на стадионы пускать запретили, поэтому клубы придумали оригинальный способ заполнить трибуны, сообщает ... подробнее →
НБУ объявил о продлении срока действия всех банковских карт10.04.2020 12:00
Банки в Украине будут автоматически продлевать на три месяца срок действия карт, у которых он заканчивается, чтобы людям не пришлось идти в отделение банка во время карантина. Об этом Национальный ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 апреля10.04.2020 11:00
В Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 ... подробнее →
В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-1910.04.2020 10:00
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения республики". «Министерство здравоохранения ДНР ... подробнее →
Аваков назвал суммы выплат потерявшим работу из-за карантина10.04.2020 09:00
В Украине из-за карантина и коронавируса более половины украинцев оказались в финансовой зоне риска. Об этом написал на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ . По ... подробнее →
В Ухане отпраздновали окончание карантина световым шоу (ВИДЕО)10.04.2020 08:00
В китайском Ухане - эпицентре пандемии коронавируса устроили праздник по случаю окончания 76-дневного жесткого карантина для жителей города, сообщает Укринформ . Вдоль набережных города люди ... подробнее →
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса12:00
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин11:00
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-1910:00
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением16:00
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными11:00
- «ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией09:00
- В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса16:00
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08:00
- Cпортивный комментатор из Москвы заявил о бессмысленности российского государства17:00
- Джамала выступила на "домашнем Евровидении" (ВИДЕО)15:00
- ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"13:00
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса12:00
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 апреля10:00
- В Москве вводят пропускной режим09:00
- Жители США подали в суд на Китай из-за коронавируса17:00
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В Китае создали сверхточный экспресс-тест на коронавирус15:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-19
- «ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин
- НБУ объявил о продлении срока действия всех банковских карт
- Кабмин уточнил, на кого не распространяется карантин и самоизоляция
- ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"
- В Австралии нашли препарат, убивающий коронавирус
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными