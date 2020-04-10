В этом году украинцы будут праздновать Пасху в необычных условиях. Жесткий карантин из-за коронавируса запрещает все массовые мероприятия и религиозные собрания. Касаются ограничения и пасхальных ... подробнее →

В Китае разработали новый экспресс-тест для выявления коронавируса. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Сучжоуском институте биомедицинской инженерии и технологий Академии наук Китая /г. ... подробнее →

Сегодня, 10 апреля, собственная ПЦР-лаборатория прибыла в Мариуполь. Она сможет оперативно и точно в течение 40 минут определять у пациентов наличие вируса COVID-19, сообщает сайт 0629.ua . ... подробнее →

Менее чем за месяц более 5 тысяч граждан США присоединились к коллективному иску, поданному в суд во Флориде, авторы которого требуют от китайского правительства компенсацию за ущерб, причиненный ... подробнее →

На стадионах Беларуси появились виртуальные болельщики (ВИДЕО) 10.04.2020 13:00 В Беларуси, несмотря на коронавирус, продолжается чемпионат страны по футболу но зрителей на стадионы пускать запретили, поэтому клубы придумали оригинальный способ заполнить трибуны, сообщает ... подробнее →

НБУ объявил о продлении срока действия всех банковских карт 10.04.2020 12:00 Банки в Украине будут автоматически продлевать на три месяца срок действия карт, у которых он заканчивается, чтобы людям не пришлось идти в отделение банка во время карантина. Об этом Национальный ... подробнее →