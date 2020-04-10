Жители США подали в суд на Китай из-за коронавируса

10.04.2020 17:00

Менее чем за месяц более 5 тысяч граждан США присоединились к коллективному иску, поданному в суд во Флориде, авторы которого требуют от китайского правительства компенсацию за ущерб, причиненный ... подробнее →

В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-19

10.04.2020 16:00

Сегодня, 10 апреля, собственная ПЦР-лаборатория прибыла в Мариуполь. Она сможет оперативно и точно в течение 40 минут  определять у пациентов наличие вируса COVID-19, сообщает сайт 0629.ua . ... подробнее →

В Китае создали сверхточный экспресс-тест на коронавирус

10.04.2020 15:00

В Китае разработали новый экспресс-тест для выявления коронавируса. Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Сучжоуском институте биомедицинской инженерии и технологий Академии наук Китая /г. ... подробнее →

Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?

10.04.2020 14:00

В этом году украинцы будут праздновать Пасху в необычных условиях. Жесткий карантин из-за коронавируса запрещает все массовые мероприятия и религиозные собрания. Касаются ограничения и пасхальных ... подробнее →

На стадионах Беларуси появились виртуальные болельщики (ВИДЕО)

10.04.2020 13:00

В Беларуси, несмотря на коронавирус, продолжается чемпионат страны по футболу но зрителей на стадионы пускать запретили, поэтому клубы придумали оригинальный способ заполнить трибуны, сообщает ... подробнее →

НБУ объявил о продлении срока действия всех банковских карт

10.04.2020 12:00

Банки в Украине будут автоматически продлевать на три месяца срок действия карт, у которых он заканчивается, чтобы людям не пришлось идти в отделение банка во время карантина. Об этом Национальный ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 апреля

10.04.2020 11:00

В Украине зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 ... подробнее →

В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-19

10.04.2020 10:00

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения республики". «Министерство здравоохранения ДНР ... подробнее →

Аваков назвал суммы выплат потерявшим работу из-за карантина

10.04.2020 09:00

В Украине из-за карантина и коронавируса более половины украинцев оказались в финансовой зоне риска. Об этом написал на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ . По ... подробнее →

В Ухане отпраздновали окончание карантина световым шоу (ВИДЕО)

10.04.2020 08:00

В китайском Ухане - эпицентре пандемии коронавируса устроили праздник по случаю окончания 76-дневного жесткого карантина для жителей города, сообщает Укринформ . Вдоль набережных города люди ... подробнее →

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