Cпортивный комментатор из Москвы заявил о бессмысленности российского государства11.04.2020 17:00
Московский спортивный комментатор Василий Уткин уверен, что в период пандемии Россия абсолютно бесполезна, как государство, так как отсидеться дома любой человек может самостоятельно, сообщает ... подробнее →
Джамала выступила на "домашнем Евровидении" (ВИДЕО)11.04.2020 15:00
Несмотря на то, что Евровидение-2020 в этом году отменили, организаторы конкурса решили сделать серию домашних концертов на YouTube, чтобы сплотить и подбодрить европейцев в дни карантина. В ... подробнее →
ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"11.04.2020 13:00
Приказом Министерства обороны №115 от 09.04.20 по результатам успешных государственных испытаний беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки огня артиллерии А1-СМ "Фурия" принят на ... подробнее →
"ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса11.04.2020 12:00
Выезд жителей "ДНР" в Ростовскую область за получением российских паспортов c 13 апреля временно приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявили в "администрации ... подробнее →
В "ЛНР" продлили и усилили карантин11.04.2020 11:00
Группировка «ЛНР» продлила введенные ранее карантинные ограничения на территории Луганской области, которую временно контролирует. Также группировка ввела новые ограничения, сообщает сайт ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 апреля11.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 2511 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 ... подробнее →
В Москве вводят пропускной режим11.04.2020 09:00
В Москве с понедельника будет введен пропускной режим. Об этом сообщил в обращении к москвичам мэр российской столицы Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ . "На следующей неделе будем постепенно ... подробнее →
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса12:00
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин11:00
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-1910:00
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением16:00
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными11:00
- «ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией09:00
- В Донецкую область доставили лекарство от коронавируса16:00
- На Донетчине - два новых случая COVID-19 и первый выздоровевший09:00
- В МинВОТ сообщили о первой смерти от коронавируса в «ДНР»08:00
- Cпортивный комментатор из Москвы заявил о бессмысленности российского государства17:00
- Джамала выступила на "домашнем Евровидении" (ВИДЕО)15:00
- ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"13:00
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса12:00
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 апреля10:00
- В Москве вводят пропускной режим09:00
- Жители США подали в суд на Китай из-за коронавируса17:00
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В Китае создали сверхточный экспресс-тест на коронавирус15:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-19
- «ЛНР» прекращает пассажирские перевозки с Россией
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин
- НБУ объявил о продлении срока действия всех банковских карт
- Кабмин уточнил, на кого не распространяется карантин и самоизоляция
- ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"
- В Австралии нашли препарат, убивающий коронавирус
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными