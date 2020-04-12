Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 апреля

12.04.2020 10:00

В Украине зафиксировано 2777 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - ... подробнее →

США вышли на первое место в мире по количеству смертей от COVID-19

12.04.2020 09:00

Соединенные Штаты Америки вышли на первое место в мире по количеству погибших от коронавируса. Они обошли Италии, которая оставалась страной с самым высоким показателем летальных случаев, сообщает ... подробнее →

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