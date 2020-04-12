Украинский комментатор предложил доиграть футбольный чемпионат в Николаеве

12.04.2020 17:00

Комментатор телеканалов "Футбол 1/2/3" Андрей Столярчук высказался о завершении нынешнего футбольного сезона, передает SPORT.UA . «Я поддерживаю идею доиграть чемпионат в Николаеве. Но мне не ... подробнее →

Во Франции заявили о серьезных побочных эффектах гидроксихлорохина

12.04.2020 15:00

Во Франции врачи зафиксировали не менее 43 случаев осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у больных коронавирусом, которых лечили гидроксихлорохином, сообщает InfoResist . Данные ... подробнее →

Татьяна Буланова попала в реанимацию

12.04.2020 13:00

Российская певица Татьяна Буланова была госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, сообщает Рамблер . Буланова сообщила, что сама обратилась к врачам из-за проблем ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля

12.04.2020 12:00

ОВЕН Овны, рожденные в марте, на этой неделе смогут воплотить в жизнь ряд своих заветных желаний. Те, кто родился в первой декаде апреля, в начале недели будут ощущать снижение работоспособности, но ... подробнее →

В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС

12.04.2020 11:00

Группировка «ДНР» изолировала поселок Новый Свет, на территории которого расположена Старобешевская теплоэлектростанция, из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 апреля

12.04.2020 10:00

В Украине зафиксировано 2777 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - ... подробнее →

США вышли на первое место в мире по количеству смертей от COVID-19

12.04.2020 09:00

Соединенные Штаты Америки вышли на первое место в мире по количеству погибших от коронавируса. Они обошли Италии, которая оставалась страной с самым высоким показателем летальных случаев, сообщает ... подробнее →

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