Украинский комментатор предложил доиграть футбольный чемпионат в Николаеве12.04.2020 17:00
Комментатор телеканалов "Футбол 1/2/3" Андрей Столярчук высказался о завершении нынешнего футбольного сезона, передает SPORT.UA . «Я поддерживаю идею доиграть чемпионат в Николаеве. Но мне не ... подробнее →
Во Франции заявили о серьезных побочных эффектах гидроксихлорохина12.04.2020 15:00
Во Франции врачи зафиксировали не менее 43 случаев осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у больных коронавирусом, которых лечили гидроксихлорохином, сообщает InfoResist . Данные ... подробнее →
Татьяна Буланова попала в реанимацию12.04.2020 13:00
Российская певица Татьяна Буланова была госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, сообщает Рамблер . Буланова сообщила, что сама обратилась к врачам из-за проблем ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля12.04.2020 12:00
ОВЕН Овны, рожденные в марте, на этой неделе смогут воплотить в жизнь ряд своих заветных желаний. Те, кто родился в первой декаде апреля, в начале недели будут ощущать снижение работоспособности, но ... подробнее →
В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС12.04.2020 11:00
Группировка «ДНР» изолировала поселок Новый Свет, на территории которого расположена Старобешевская теплоэлектростанция, из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 апреля12.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 2777 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - ... подробнее →
США вышли на первое место в мире по количеству смертей от COVID-1912.04.2020 09:00
Соединенные Штаты Америки вышли на первое место в мире по количеству погибших от коронавируса. Они обошли Италии, которая оставалась страной с самым высоким показателем летальных случаев, сообщает ... подробнее →
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