У Стаса Михайлова обнаружили коронавирус с пятой попытки13.04.2020 17:00
Стас Михайлов признался, что его тест на коронавирус оказался положительным. Артиста уже выписали из больницы, теперь он находится на самоизоляции, сообщает Утро . О том, что у певца диагностирована ... подробнее →
"МВД" "ДНР" раскрыло масштабные махинации в энергетике13.04.2020 16:00
Руководители республиканского предприятия "Энергия Донбасса" и Старобешевской тепловой электростанции задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства внутренних ... подробнее →
Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины13.04.2020 15:00
С 13 по 15 апреля включительно вдоль линии разграничения на Донетчине будет работать передвижной мобильный пункт Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Зайцево. Так, ... подробнее →
Испания впервые ослабила карантин13.04.2020 14:00
После двух недель простоя в Испании в понедельник, 13 апреля, возобновили работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства, сообщает ... подробнее →
Японские ученые нашли еще одно лекарство от COVID-1913.04.2020 13:00
Антиретровирусный препарат нелфинавир может блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2, сообщили японские ученые. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов bioRxiv, сообщает РБК ... подробнее →
Александр Алиев опубликовал результат теста на коронавирус13.04.2020 12:00
Бывший футболист "Динамо" и сборной Александр Алиев сделал тест на коронавирус. Результатом теста Алиев поделился в своем Instagram. Он оказался отрицательным, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →
В ВОЗ назвали лучшую защиту от коронавируса13.04.2020 11:00
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сказала, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. По ее мнению, использование масок ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля13.04.2020 10:00
В Украине, на утро 13 апреля зафиксировано уже 3 102 случая коронавирусной болезни. А вчера, 12 апреля, на эту минуту таких случаев в стране было - 2 777. Всего же за минувшие сутки в стране ... подробнее →
В Китае продолжает расти число "импортных" случаев заболевания коронавирусом13.04.2020 09:00
В воскресенье, 12 апреля, в материковом Китае было зарегистрировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом по сравнению с 99 днем ранее, сообщает Reuters . 98 из них выявлено у граждан, ... подробнее →
Укргидрометцентр предупредил о ночных заморозках13.04.2020 08:00
По данным Укргидрометцентра, 13 апреля на Левобережье - сильные ночные заморозки, ночью 14 апреля - заморозки и в восточных областях. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. "13 ... подробнее →
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