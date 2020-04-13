У Стаса Михайлова обнаружили коронавирус с пятой попытки

13.04.2020 17:00

Стас Михайлов признался, что его тест на коронавирус оказался положительным. Артиста уже выписали из больницы, теперь он находится на самоизоляции, сообщает Утро . О том, что у певца диагностирована ... подробнее →

"МВД" "ДНР" раскрыло масштабные махинации в энергетике

13.04.2020 16:00

Руководители республиканского предприятия "Энергия Донбасса" и Старобешевской тепловой электростанции задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе "министерства внутренних ... подробнее →

Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины

13.04.2020 15:00

С 13 по 15 апреля включительно вдоль линии разграничения на Донетчине будет работать передвижной мобильный пункт Ощадбанка. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Зайцево. Так, ... подробнее →

Испания впервые ослабила карантин

13.04.2020 14:00

После двух недель простоя в Испании в понедельник, 13 апреля, возобновили работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства, сообщает ... подробнее →

Японские ученые нашли еще одно лекарство от COVID-19

13.04.2020 13:00

Антиретровирусный препарат нелфинавир может блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2, сообщили японские ученые. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов bioRxiv, сообщает РБК ... подробнее →

Александр Алиев опубликовал результат теста на коронавирус

13.04.2020 12:00

Бывший футболист "Динамо" и сборной Александр Алиев сделал тест на коронавирус. Результатом теста Алиев поделился в своем Instagram. Он оказался отрицательным, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →

В ВОЗ назвали лучшую защиту от коронавируса

13.04.2020 11:00

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сказала, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. По ее мнению, использование масок ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля

13.04.2020 10:00

В Украине, на утро 13 апреля зафиксировано уже 3 102 случая коронавирусной болезни. А вчера, 12 апреля, на эту минуту таких случаев в стране было - 2 777. Всего же за минувшие сутки в стране ... подробнее →

В Китае продолжает расти число "импортных" случаев заболевания коронавирусом

13.04.2020 09:00

В воскресенье, 12 апреля, в материковом Китае было зарегистрировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом по сравнению с 99 днем ранее, сообщает Reuters . 98 из них выявлено у граждан, ... подробнее →

Укргидрометцентр предупредил о ночных заморозках

13.04.2020 08:00

По данным Укргидрометцентра, 13 апреля на Левобережье - сильные ночные заморозки, ночью 14 апреля - заморозки и в восточных областях. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. "13 ... подробнее →

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