В ДонОГА рассказали про 12-го больного коронавирусом

14.04.2020 17:00

На Донетчине подтвердили 12-й случай заражения коронавирусом: 50-летний мужчина, который вернулся из-за границы и сознательно пошел на самоизоляцию, хотя никаких симптомов болезни не имел, сообщает ... подробнее →

В Днепре сняли "антикоронавирусный" клип (ВИДЕО)

14.04.2020 16:00

В Днепре записали "гимн карантинного времени", сообщает сайт "Новости Днепра" . Видеоклип на песню "Днепр, stay home" по мотивам хита Тины Тернер Simply the Best опубликовал в YouTube днепрянин, ... подробнее →

В Италии протестируют на коронавирус всех футболистов Серии А

14.04.2020 15:00

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что организация рассчитывает на возвращение команд к тренировкам в мае, сообщает sportarena.com . Для этого, по словам ... подробнее →

В ВОЗ сделали заявление о вакцине БЦЖ и коронавирусе

14.04.2020 14:00

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление о влиянии прививки против туберкулеза на риск заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Апостроф . По данным ВОЗ, нет подтвержденных ... подробнее →

Завтра в ОРДО на полдня отключат телерадиовещание

14.04.2020 13:00

15 апреля с 02:00 до 12:00 на неподконтрольной Украине территории Донецкой области будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания. Об этом сообщает ... подробнее →

Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн

14.04.2020 12:00

С началом карантина перед педагогами стояла непростая задача – не сбавляя темпов, обучать дистанционно. Однако многие школы не имеют технических возможностей, чтобы организовать онлайн-обучение. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 апреля

14.04.2020 11:00

В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 ... подробнее →

В Украине снова запретили работу продуктовых рынков

14.04.2020 10:00

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина. Об этом Ляшко заявил в ... подробнее →

В «ЛНР» почти удвоилось количество заболевших коронавирусом

14.04.2020 09:00

На оккупированной части Луганской области зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила так называемый «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передает Сайт ... подробнее →

Карантин во Франции продлили до 11 мая

14.04.2020 08:00

Во Франции режим карантина, введенный в связи с эпидемией коронавируса, продлен до 11 мая, передает Укринформ . Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в своем четвертом за ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх