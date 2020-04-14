В ДонОГА рассказали про 12-го больного коронавирусом14.04.2020 17:00
На Донетчине подтвердили 12-й случай заражения коронавирусом: 50-летний мужчина, который вернулся из-за границы и сознательно пошел на самоизоляцию, хотя никаких симптомов болезни не имел, сообщает ... подробнее →
В Днепре сняли "антикоронавирусный" клип (ВИДЕО)14.04.2020 16:00
В Днепре записали "гимн карантинного времени", сообщает сайт "Новости Днепра" . Видеоклип на песню "Днепр, stay home" по мотивам хита Тины Тернер Simply the Best опубликовал в YouTube днепрянин, ... подробнее →
В Италии протестируют на коронавирус всех футболистов Серии А14.04.2020 15:00
Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что организация рассчитывает на возвращение команд к тренировкам в мае, сообщает sportarena.com . Для этого, по словам ... подробнее →
В ВОЗ сделали заявление о вакцине БЦЖ и коронавирусе14.04.2020 14:00
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление о влиянии прививки против туберкулеза на риск заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Апостроф . По данным ВОЗ, нет подтвержденных ... подробнее →
Завтра в ОРДО на полдня отключат телерадиовещание14.04.2020 13:00
15 апреля с 02:00 до 12:00 на неподконтрольной Украине территории Донецкой области будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания. Об этом сообщает ... подробнее →
Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн14.04.2020 12:00
С началом карантина перед педагогами стояла непростая задача – не сбавляя темпов, обучать дистанционно. Однако многие школы не имеют технических возможностей, чтобы организовать онлайн-обучение. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 апреля14.04.2020 11:00
В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 ... подробнее →
В Украине снова запретили работу продуктовых рынков14.04.2020 10:00
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина. Об этом Ляшко заявил в ... подробнее →
В «ЛНР» почти удвоилось количество заболевших коронавирусом14.04.2020 09:00
На оккупированной части Луганской области зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщила так называемый «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передает Сайт ... подробнее →
Карантин во Франции продлили до 11 мая14.04.2020 08:00
Во Франции режим карантина, введенный в связи с эпидемией коронавируса, продлен до 11 мая, передает Укринформ . Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в своем четвертом за ... подробнее →
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