Опубликована программа телетрансляций пасхальных богослужений 15.04.2020 18:00 В рамках борьбы с коронавирусом верующим на Пасху советуют оставаться дома. Приобщиться к богослужениям можно будет с помощью трансляций – они будут проходить на нескольких украинских ... подробнее →

В шести городах "ДНР" отключили водоснабжение 15.04.2020 17:00 Подача воды прекращена в шести городах "ДНР" до конца дня из-за плановых ремонтных работ в системе водоснабжения, сообщили в "кабмине республики". Ремонтные работы проводятся на участках водоводов ... подробнее →

Украинский олигарх сообщил о положительном тесте на коронавирус 15.04.2020 16:00 Депутат Верховной рады, миллиардер Вадим Новинский заражен коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина . "В соответствии с требованиями Минздрава о проверке ... подробнее →