Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?

16.04.2020 18:00

Коронавирус внес свои коррективы в жизнь каждого украинца и страны в целом. Из-за замедления темпов экономики в условиях карантина уже сейчас понятно, что госбюджет, принятый в конце прошлого года, ... подробнее →

Минздрав Украины запустил сайт о профилактике и лечении COVID-19

16.04.2020 17:00

Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения (ГЭЦ) запустил информационный ресурс о действии лекарственных средств, которые применяются во время профилактики и лечения коронавируса, ... подробнее →

В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу

16.04.2020 16:00

Десять человек госпитализированы в медицинские учреждения "ДНР" за минувшие сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики". В "ведомстве" отметили, ... подробнее →

Надежду Бабкину перевели из Коммунарки в военный госпиталь

16.04.2020 15:00

70-летняя российская певица Надежда Бабкина, которую госпитализировали из-за осложненной пневмонии, была перевезена из спецклиники в Коммунарке в военный госпиталь имени Вишневского в подмосковный ... подробнее →

К симптомам COVID-19 добавили сыпь

16.04.2020 14:00

Медики Италии и Испании сообщили о неизвестном ранее симптоме заражения коронавирусом – сыпи на ногах, сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что высыпания, выявленные у зараженных ... подробнее →

Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"

16.04.2020 13:30

"ЛНР" и Киев завершили согласованный в рамках Контактной группы обмен удерживаемыми лицами на линии соприкосновения в районе моста у Счастья, сообщают сепаратистские СМИ. Украинская сторона передала ... подробнее →

Телеканал Fox News обвинил китайских ученых в создании коронавируса

16.04.2020 12:30

Американский телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники заявил о том, что коронавирус был создан в Уханьской лаборатории, а ее сотрудник и стал "нулевым пациентом", сообщает СТРАНА.ua . ... подробнее →

Начался обмен пленными между Украиной и "ЛНР"

16.04.2020 11:30

В группировке «ЛНР» сообщили, что начался процесс обмена удерживаемыми лицами с украинской стороной, информирует сайт novosti.dn.ua . По сообщениям сепаратистов, на подконтрольную ... подробнее →

В "ДНР" сообщили о завершении обмена пленными

16.04.2020 11:00

В ходе сегодняшнего обмена пленными "ДНР" получила от Киева 10 человек, в Украину вернулись 9 человек. Об этом заявила "омбудсмен" непризнанной республики Дарья Морозова. По ее словам, изначально ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 апреля

16.04.2020 10:00

В Украине зафиксирован 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 ... подробнее →

Кабмин официально приравнял электронные и "бумажные" паспорта

16.04.2020 09:00

Правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении Дія. Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов, информирует СТРАНА.ua . Об ... подробнее →

В Горловке начался процесс обмена пленными

16.04.2020 08:30

Автобус с удерживаемыми группировкой "ДНР" людьми прибыл к контрольно-пропускному пункту "Горловка", где должен сегодня пройти обмен пленными с украинской стороной. Об этом сообщают СМИ "ДНР". Ранее ... подробнее →

Германия объявила о постепенном ослаблении карантина

16.04.2020 08:00

Власти Германии согласовали меры по постепенному ослаблению карантина. Об этом сообщила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель, информирует DW . Уже с 20 апреля смогут открыться магазины ... подробнее →

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