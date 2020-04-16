Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса? 16.04.2020 18:00 Коронавирус внес свои коррективы в жизнь каждого украинца и страны в целом. Из-за замедления темпов экономики в условиях карантина уже сейчас понятно, что госбюджет, принятый в конце прошлого года, ... подробнее →

В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу 16.04.2020 16:00 Десять человек госпитализированы в медицинские учреждения "ДНР" за минувшие сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики". В "ведомстве" отметили, ... подробнее →