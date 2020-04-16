Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?16.04.2020 18:00
Коронавирус внес свои коррективы в жизнь каждого украинца и страны в целом. Из-за замедления темпов экономики в условиях карантина уже сейчас понятно, что госбюджет, принятый в конце прошлого года, ... подробнее →
Минздрав Украины запустил сайт о профилактике и лечении COVID-1916.04.2020 17:00
Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения (ГЭЦ) запустил информационный ресурс о действии лекарственных средств, которые применяются во время профилактики и лечения коронавируса, ... подробнее →
В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу16.04.2020 16:00
Десять человек госпитализированы в медицинские учреждения "ДНР" за минувшие сутки с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщили в "минздраве республики". В "ведомстве" отметили, ... подробнее →
Надежду Бабкину перевели из Коммунарки в военный госпиталь16.04.2020 15:00
70-летняя российская певица Надежда Бабкина, которую госпитализировали из-за осложненной пневмонии, была перевезена из спецклиники в Коммунарке в военный госпиталь имени Вишневского в подмосковный ... подробнее →
К симптомам COVID-19 добавили сыпь16.04.2020 14:00
Медики Италии и Испании сообщили о неизвестном ранее симптоме заражения коронавирусом – сыпи на ногах, сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что высыпания, выявленные у зараженных ... подробнее →
Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"16.04.2020 13:30
"ЛНР" и Киев завершили согласованный в рамках Контактной группы обмен удерживаемыми лицами на линии соприкосновения в районе моста у Счастья, сообщают сепаратистские СМИ. Украинская сторона передала ... подробнее →
Телеканал Fox News обвинил китайских ученых в создании коронавируса16.04.2020 12:30
Американский телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники заявил о том, что коронавирус был создан в Уханьской лаборатории, а ее сотрудник и стал "нулевым пациентом", сообщает СТРАНА.ua . ... подробнее →
Начался обмен пленными между Украиной и "ЛНР"16.04.2020 11:30
В группировке «ЛНР» сообщили, что начался процесс обмена удерживаемыми лицами с украинской стороной, информирует сайт novosti.dn.ua . По сообщениям сепаратистов, на подконтрольную ... подробнее →
В "ДНР" сообщили о завершении обмена пленными16.04.2020 11:00
В ходе сегодняшнего обмена пленными "ДНР" получила от Киева 10 человек, в Украину вернулись 9 человек. Об этом заявила "омбудсмен" непризнанной республики Дарья Морозова. По ее словам, изначально ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 апреля16.04.2020 10:00
В Украине зафиксирован 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 ... подробнее →
Кабмин официально приравнял электронные и "бумажные" паспорта16.04.2020 09:00
Правительство одобрило постановление об электронных паспортах в приложении Дія. Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов, информирует СТРАНА.ua . Об ... подробнее →
В Горловке начался процесс обмена пленными16.04.2020 08:30
Автобус с удерживаемыми группировкой "ДНР" людьми прибыл к контрольно-пропускному пункту "Горловка", где должен сегодня пройти обмен пленными с украинской стороной. Об этом сообщают СМИ "ДНР". Ранее ... подробнее →
Германия объявила о постепенном ослаблении карантина16.04.2020 08:00
Власти Германии согласовали меры по постепенному ослаблению карантина. Об этом сообщила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель, информирует DW . Уже с 20 апреля смогут открыться магазины ... подробнее →
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу16:00
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"13:30
- Начался обмен пленными между Украиной и "ЛНР"11:30
- В "ДНР" сообщили о завершении обмена пленными 11:00
- В Горловке начался процесс обмена пленными08:30
- В шести городах "ДНР" отключили водоснабжение17:00
- В «ЛНР» прогнозируют рост случаев заболевания COVID-1915:00
- В оккупированном Луганске отопительный сезон продлили до 22 апреля13:00
- В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом11:00
- В ДонОГА рассказали про 12-го больного коронавирусом17:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Минздрав Украины запустил сайт о профилактике и лечении COVID-1917:00
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу16:00
- Надежду Бабкину перевели из Коммунарки в военный госпиталь15:00
- К симптомам COVID-19 добавили сыпь14:00
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"13:30
- Телеканал Fox News обвинил китайских ученых в создании коронавируса12:30
- Начался обмен пленными между Украиной и "ЛНР"11:30
- В "ДНР" сообщили о завершении обмена пленными 11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 апреля10:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- "МВД" "ДНР" раскрыло масштабные махинации в энергетике
- Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины
- В шести городах "ДНР" отключили водоснабжение
- В ВОЗ сделали заявление о вакцине БЦЖ и коронавирусе
- Завтра в ОРДО на полдня отключат телерадиовещание
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу
- В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом
- В Украине снова запретили работу продуктовых рынков
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"
- В ДонОГА рассказали про 12-го больного коронавирусом