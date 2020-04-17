20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»17.04.2020 17:00
В праздничный выходной, 20 апреля, в 22:00 на «1+1» состоится телепремьера комедийного фильма «Скажене весілля-2». Это продолжение фильма, в 2018 году ставшего самой кассовой ... подробнее →
Французские вирусологи определили смертельную для Covid-19 температуру17.04.2020 16:00
Ученые Франции выяснили, что коронавирус Covid-19 очень стоек и погибает при температуре в 92°C, которая должна воздействовать на него не менее 15 минут, сообщает СТРАНА.ua . В ходе исследования ... подробнее →
ФК "Динамо" выпустил для фанатов фирменные медицинские маски17.04.2020 15:00
Киевское «Динамо» запустило продажу оригинальных медицинских масок с символикой клуба, сообщает XSPORT.ua . Материал: 65 % хлопок 35 % полиэстер. Цена: 159 грн (в настоящее время на товар ... подробнее →
Пасечник "переименовал" Луганск17.04.2020 14:00
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник разрешил называть Луганск Ворошиловградом, сообщает LB.ua . На сайте Пасечника опубликовали "указ" от 16 апреля, согласно которому наименование "город Ворошиловград" ... подробнее →
В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи17.04.2020 13:00
ПАО "Луганск-Нива" начало раздачу бесплатных пасхальных куличей жителям "ЛНР" из социально незащищенных категорий. Об этом сообщила руководитель предприятия Зинаида Наден, передает cxid.info . В ... подробнее →
В ОРДО продлили отопительный сезон17.04.2020 12:00
Местные органы власти должны подготовить распоряжения о продлении отопительного сезона до 22 апреля. Такое поручение озвучил главарь "ДНР" Денис Пушилин в ходе видеоконференции с "руководством ... подробнее →
В ОП назвали имена освобожденных из плена украинцев17.04.2020 11:00
Вчера состоялся обмен пленными с боевиками "ЛДНР". В Украину удалось вернуть 20 украинских граждан, которые незаконно удерживались в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 апреля17.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 ... подробнее →
"Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-1917.04.2020 09:00
Медики "ДНР" диагностировали за сутки шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило "министерство здравоохранения" "республики". "Согласно проведенным исследованиям 16 ... подробнее →
В Польше начинают ослабление карантина17.04.2020 08:00
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с 20 апреля полякам будет разрешено посещать леса и парки, куда запрещалось ходить из-за эпидемии коронавируса нового типа COVID-19, сообщает НВ . ... подробнее →
- В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-1914:00
- В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины" 13:00
- В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-1910:00
- В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-1909:00
- Пасечник "переименовал" Луганск14:00
- В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи13:00
- В ОРДО продлили отопительный сезон12:00
- "Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-1909:00
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу16:00
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"13:30
- Названа дата первого пилотируемого полета космического корабля Илона Маска17:00
- В Иерусалиме сошел благодатный огонь (ВИДЕО)15:00
- В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-1914:00
- В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины" 13:00
- Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 апреля11:00
- В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-1910:00
- В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-1909:00
- 20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»17:00
- Французские вирусологи определили смертельную для Covid-19 температуру16:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- 20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу
- В шести городах "ДНР" отключили водоснабжение
- Пасечник "переименовал" Луганск
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"
- В «ДНР» выявили 4 новых случая заражения коронавирусом
- В ОРДО продлили отопительный сезон
- "Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-19
- В "ДНР" сообщили о завершении обмена пленными
- В Горловке начался процесс обмена пленными