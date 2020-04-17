20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»

17.04.2020 17:00

В праздничный выходной, 20 апреля, в 22:00 на «1+1» состоится телепремьера комедийного фильма «Скажене весілля-2». Это продолжение фильма, в 2018 году ставшего самой кассовой ... подробнее →

Французские вирусологи определили смертельную для Covid-19 температуру

17.04.2020 16:00

Ученые Франции выяснили, что коронавирус Covid-19 очень стоек и погибает при температуре в 92°C, которая должна воздействовать на него не менее 15 минут, сообщает СТРАНА.ua . В ходе исследования ... подробнее →

ФК "Динамо" выпустил для фанатов фирменные медицинские маски

17.04.2020 15:00

Киевское «Динамо» запустило продажу оригинальных медицинских масок с символикой клуба, сообщает XSPORT.ua . Материал: 65 % хлопок 35 % полиэстер. Цена: 159 грн (в настоящее время на товар ... подробнее →

Пасечник "переименовал" Луганск

17.04.2020 14:00

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник разрешил называть Луганск Ворошиловградом, сообщает LB.ua . На сайте Пасечника опубликовали "указ" от 16 апреля, согласно которому наименование "город Ворошиловград" ... подробнее →

В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи

17.04.2020 13:00

ПАО "Луганск-Нива" начало раздачу бесплатных пасхальных куличей жителям "ЛНР" из социально незащищенных категорий. Об этом сообщила руководитель предприятия Зинаида Наден, передает cxid.info . В ... подробнее →

В ОРДО продлили отопительный сезон

17.04.2020 12:00

Местные органы власти должны подготовить распоряжения о продлении отопительного сезона до 22 апреля. Такое поручение озвучил главарь "ДНР" Денис Пушилин в ходе видеоконференции с "руководством ... подробнее →

В ОП назвали имена освобожденных из плена украинцев

17.04.2020 11:00

Вчера состоялся обмен пленными с боевиками "ЛДНР". В Украину удалось вернуть 20 украинских граждан, которые незаконно удерживались в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 апреля

17.04.2020 10:00

В Украине зафиксировано 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 ... подробнее →

"Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-19

17.04.2020 09:00

Медики "ДНР" диагностировали за сутки шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило "министерство здравоохранения" "республики". "Согласно проведенным исследованиям 16 ... подробнее →

В Польше начинают ослабление карантина

17.04.2020 08:00

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с 20 апреля полякам будет разрешено посещать леса и парки, куда запрещалось ходить из-за эпидемии коронавируса нового типа COVID-19, сообщает НВ . ... подробнее →

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