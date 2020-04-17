Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник разрешил называть Луганск Ворошиловградом, сообщает LB.ua . На сайте Пасечника опубликовали "указ" от 16 апреля, согласно которому наименование "город Ворошиловград" ... подробнее →

Киевское «Динамо» запустило продажу оригинальных медицинских масок с символикой клуба, сообщает XSPORT.ua . Материал: 65 % хлопок 35 % полиэстер. Цена: 159 грн (в настоящее время на товар ... подробнее →

Ученые Франции выяснили, что коронавирус Covid-19 очень стоек и погибает при температуре в 92°C, которая должна воздействовать на него не менее 15 минут, сообщает СТРАНА.ua . В ходе исследования ... подробнее →

В праздничный выходной, 20 апреля, в 22:00 на «1+1» состоится телепремьера комедийного фильма «Скажене весілля-2». Это продолжение фильма, в 2018 году ставшего самой кассовой ... подробнее →

В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи 17.04.2020 13:00 ПАО "Луганск-Нива" начало раздачу бесплатных пасхальных куличей жителям "ЛНР" из социально незащищенных категорий. Об этом сообщила руководитель предприятия Зинаида Наден, передает cxid.info . В ... подробнее →

В ОРДО продлили отопительный сезон 17.04.2020 12:00 Местные органы власти должны подготовить распоряжения о продлении отопительного сезона до 22 апреля. Такое поручение озвучил главарь "ДНР" Денис Пушилин в ходе видеоконференции с "руководством ... подробнее →

В ОП назвали имена освобожденных из плена украинцев 17.04.2020 11:00 Вчера состоялся обмен пленными с боевиками "ЛДНР". В Украину удалось вернуть 20 украинских граждан, которые незаконно удерживались в плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской ... подробнее →