Названа дата первого пилотируемого полета космического корабля Илона Маска

18.04.2020 17:00

Американское космическое агентство НАСА объявило, что уже в следующем месяце осуществит свою первую почти за 10 лет пилотируемую миссию с территории США, сообщает BBC . Запуск космического корабля ... подробнее →

В Иерусалиме сошел благодатный огонь (ВИДЕО)

18.04.2020 15:00

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает Корреспондент.net . Впервые за многие столетия это событие произошло без участия верующих и ... подробнее →

В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-19

18.04.2020 14:00

Первый заболевший коронавирусом в Луганской области — общественный деятель Александр Романовский — получил статус первого выздоровевшего от Covid-19 в регионе. Об этом Александр ... подробнее →

В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины"

18.04.2020 13:00

Стоимость набора продуктов, которые обычно входят в "пасхальную корзину" в "ЛНР" можно приобрести за 1361 руб, сообщают местные СМИ. В частности, два полукилограммовых кулича обойдутся жителям ... подробнее →

Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой (ВИДЕО)

18.04.2020 12:00

Президент Украины в своем поздравлении с наступающей Пасхой призвал всех украинцев отпраздновать Пасху дома. Видеопоздравление Зеленский разместил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 апреля

18.04.2020 11:00

В Украине зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОз, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 ... подробнее →

В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-19

18.04.2020 10:00

Медики "ЛНР" зарегистрировали 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в "республике". Об этом сообщила "министр здравоохранения" Наталия Пащенко. "На сегодняшний момент зарегистрирован ... подробнее →

В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-19

18.04.2020 09:00

Медики ДНР диагностировали четыре новых случая COVID-19. Об этом сообщило "министерство здравоохранения республики". Уточняется, что двое инфицированных – это сын и отец, которые шесть дней ... подробнее →

Показано c 1 по 8 (из 8 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх