Названа дата первого пилотируемого полета космического корабля Илона Маска 18.04.2020 17:00 Американское космическое агентство НАСА объявило, что уже в следующем месяце осуществит свою первую почти за 10 лет пилотируемую миссию с территории США, сообщает BBC . Запуск космического корабля ... подробнее →

В Иерусалиме сошел благодатный огонь (ВИДЕО) 18.04.2020 15:00 Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает Корреспондент.net . Впервые за многие столетия это событие произошло без участия верующих и ... подробнее →

В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-19 18.04.2020 14:00 Первый заболевший коронавирусом в Луганской области — общественный деятель Александр Романовский — получил статус первого выздоровевшего от Covid-19 в регионе. Об этом Александр ... подробнее →