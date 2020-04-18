Названа дата первого пилотируемого полета космического корабля Илона Маска18.04.2020 17:00
Американское космическое агентство НАСА объявило, что уже в следующем месяце осуществит свою первую почти за 10 лет пилотируемую миссию с территории США, сообщает BBC . Запуск космического корабля ... подробнее →
В Иерусалиме сошел благодатный огонь (ВИДЕО)18.04.2020 15:00
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает Корреспондент.net . Впервые за многие столетия это событие произошло без участия верующих и ... подробнее →
В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-1918.04.2020 14:00
Первый заболевший коронавирусом в Луганской области — общественный деятель Александр Романовский — получил статус первого выздоровевшего от Covid-19 в регионе. Об этом Александр ... подробнее →
В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины"18.04.2020 13:00
Стоимость набора продуктов, которые обычно входят в "пасхальную корзину" в "ЛНР" можно приобрести за 1361 руб, сообщают местные СМИ. В частности, два полукилограммовых кулича обойдутся жителям ... подробнее →
Зеленский поздравил украинцев с наступающей Пасхой (ВИДЕО)18.04.2020 12:00
Президент Украины в своем поздравлении с наступающей Пасхой призвал всех украинцев отпраздновать Пасху дома. Видеопоздравление Зеленский разместил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 апреля18.04.2020 11:00
В Украине зафиксировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОз, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 ... подробнее →
В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-1918.04.2020 10:00
Медики "ЛНР" зарегистрировали 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в "республике". Об этом сообщила "министр здравоохранения" Наталия Пащенко. "На сегодняшний момент зарегистрирован ... подробнее →
В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-1918.04.2020 09:00
Медики ДНР диагностировали четыре новых случая COVID-19. Об этом сообщило "министерство здравоохранения республики". Уточняется, что двое инфицированных – это сын и отец, которые шесть дней ... подробнее →
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