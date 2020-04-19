УЕФА назвал дату возобновления еврокубков19.04.2020 14:00
УЕФА разработал предварительный план доигрывания еврокубков, сообщает "Футбол 24" . Ожидается, что Лига чемпионов и Лига Европы 2019/20 будут завершены в августе - после того, как завершатся ... подробнее →
Усик призвал не ходить в церковь на Пасху (ВИДЕО)19.04.2020 13:00
Украинский супертяжеловес Александр Усик сообщил в Instagram, что его призыв верующим ходить в церковь во время карантина был ошибкой, сообщает XSPORT.ua . "На данный момент ситуация сложная, ... подробнее →
Трамп анонсировал ослабление карантина со следующей недели19.04.2020 12:00
Президент Дональд Трамп сообщил в субботу о том, что штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник, продолжая при этом соблюдать ранее принятые меры ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля19.04.2020 11:00
По состоянию на утро воскресенья, 19 апреля, в Украине зафиксировано уже 5 449 случаев заражения коронавирусом. Вчера, 18 апреля зараженных в стране было выявлено 5 106 человек. Всего же за сутки ... подробнее →
На Луганщине резко возросло количество заболевших COVID-1919.04.2020 10:00
За сутки в Луганской области подтверждено 15 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА. "Проверка всех больных пневмонией, и ... подробнее →
В "ДНР" ввели масочный режим19.04.2020 09:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин на время действия режима повышенной готовности обязал всех жителей "республики" носить защитные маски при посещении объектов торговли и в общественном транспорте. Об этом ... подробнее →
- На Луганщине резко возросло количество заболевших COVID-1910:00
- В "ДНР" ввели масочный режим09:00
- В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-1914:00
- В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины" 13:00
- В "ЛНР" выявлен 21 заболевший COVID-1910:00
- В "ДНР" - 36 подтвержденных случаев заражения COVID-1909:00
- Пасечник "переименовал" Луганск14:00
- В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи13:00
- В ОРДО продлили отопительный сезон12:00
- "Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-1909:00
- УЕФА назвал дату возобновления еврокубков14:00
- Усик призвал не ходить в церковь на Пасху (ВИДЕО)13:00
- Трамп анонсировал ослабление карантина со следующей недели12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля11:00
- На Луганщине резко возросло количество заболевших COVID-1910:00
- В "ДНР" ввели масочный режим09:00
- Названа дата первого пилотируемого полета космического корабля Илона Маска17:00
- В Иерусалиме сошел благодатный огонь (ВИДЕО)15:00
- В Луганской области выздоровел первый заболевший Covid-1914:00
- В ОРЛО подсчитали стоимость "пасхальной корзины" 13:00
- Как изменился государственный бюджет из-за коронавируса?18:00
- Обучение перед телевизором: как работает Всеукраинская школа онлайн12:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля
- 20 апреля состоится телепремьера комедии «Скажене весілля-2»
- В "ДНР" сообщили обновленные данные по коронавирусу
- Пасечник "переименовал" Луганск
- Обмен пленными: четыре человека отказались возвращаться в "ЛНР"
- В ОРДО продлили отопительный сезон
- "Минздрав ДНР" заявил о шести новых случаях COVID-19
- В "ДНР" сообщили о завершении обмена пленными
- В Горловке начался процесс обмена пленными
- В ОРЛО к Пасхе раздают бесплатные куличи