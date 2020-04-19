УЕФА назвал дату возобновления еврокубков 19.04.2020 14:00 УЕФА разработал предварительный план доигрывания еврокубков, сообщает "Футбол 24" . Ожидается, что Лига чемпионов и Лига Европы 2019/20 будут завершены в августе - после того, как завершатся ... подробнее →

Трамп анонсировал ослабление карантина со следующей недели 19.04.2020 12:00 Президент Дональд Трамп сообщил в субботу о том, что штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник, продолжая при этом соблюдать ранее принятые меры ... подробнее →