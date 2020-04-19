УЕФА назвал дату возобновления еврокубков

19.04.2020 14:00

УЕФА разработал предварительный план доигрывания еврокубков, сообщает "Футбол 24" . Ожидается, что Лига чемпионов и Лига Европы 2019/20 будут завершены в августе - после того, как завершатся ... подробнее →

Усик призвал не ходить в церковь на Пасху (ВИДЕО)

19.04.2020 13:00

Украинский супертяжеловес Александр Усик сообщил в Instagram, что его призыв верующим ходить в церковь во время карантина был ошибкой, сообщает XSPORT.ua . "На данный момент ситуация сложная, ... подробнее →

Трамп анонсировал ослабление карантина со следующей недели

19.04.2020 12:00

Президент Дональд Трамп сообщил в субботу о том, что штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник, продолжая при этом соблюдать ранее принятые меры ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля

19.04.2020 11:00

По состоянию на утро воскресенья, 19 апреля, в Украине зафиксировано уже 5 449 случаев заражения коронавирусом. Вчера, 18 апреля зараженных в стране было выявлено 5 106 человек. Всего же за сутки ... подробнее →

На Луганщине резко возросло количество заболевших COVID-19

19.04.2020 10:00

За сутки в Луганской области подтверждено 15 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА. "Проверка всех больных пневмонией, и ... подробнее →

В "ДНР" ввели масочный режим

19.04.2020 09:00

Главарь "ДНР" Денис Пушилин на время действия режима повышенной готовности обязал всех жителей "республики" носить защитные маски при посещении объектов торговли и в общественном транспорте. Об этом ... подробнее →

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