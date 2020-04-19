Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля 19.04.2020 15:00 ОВЕН У тех, кто родился в марте и первой декаде апреля, все станет получаться по высшему классу. А еще в это время даже маленькие успехи вы станете воспринимать с такой неподдельной радостью, что ... подробнее →

УЕФА назвал дату возобновления еврокубков 19.04.2020 14:00 УЕФА разработал предварительный план доигрывания еврокубков, сообщает "Футбол 24" . Ожидается, что Лига чемпионов и Лига Европы 2019/20 будут завершены в августе - после того, как завершатся ... подробнее →