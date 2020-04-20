Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 апреля 20.04.2020 10:00 В Украине зафиксировано 5710 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Facebook. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 20 апреля в ... подробнее →

В техническом водопроводе Парижа нашли следы COVID-19 20.04.2020 09:00 Следы коронавирусной инфекции обнаружены в парижских трубопроводах с технической водой. Ее в том числе используют для очистки улиц, сообщили в мэрии французской столицы, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →