Экс-тренер "Шахтера" вместе с командой отказался от зарплаты на четыре месяца20.04.2020 13:00
Игроки первой команды Ромы, а также тренер Паулу Фонсека и его штаб приняли решение помочь клубу пережить экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, отказавшись от зарплат на четыре ... подробнее →
В «ЛНР» ввели уголовную ответственность за распространение коронавируса20.04.2020 11:00
В «ЛНР» с 21 апреля начинает действовать система штрафов и иных мер за распространение инфекционных заболеваний, в том числе, коронавируса. «Депутаты народного совета ЛНР» ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 апреля20.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 5710 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Facebook. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 20 апреля в ... подробнее →
В техническом водопроводе Парижа нашли следы COVID-1920.04.2020 09:00
Следы коронавирусной инфекции обнаружены в парижских трубопроводах с технической водой. Ее в том числе используют для очистки улиц, сообщили в мэрии французской столицы, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →
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