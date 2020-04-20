Звезды "Квартала 95" сняли клип о "карантинной диете" (ВИДЕО) 20.04.2020 17:00 Комедийные актеры Евгений Кошевой и Юрий Ткач записали карантинный трек под названием "Пузіко, як у Юзіка" и сняли на него домашний клип. В ролике звезды "Квартала 95" показывают, как много они едят в ... подробнее →