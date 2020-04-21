Стали известны результаты ПЦР-тестов освобожденных в рамках обмена украинцев

21.04.2020 17:00

Председатель Донецкой ОГА сообщил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены из временно оккупированных территорий, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили ... подробнее →

Кабмин увеличил минимальный размер пособия по безработице

21.04.2020 16:00

Минимальная помощь по безработице, которая выплачивается без учета зарплаты и трудового стажа, на период карантина увеличена с 650 до 1000 грн. Тем, кто уже получал ее в размере 650 грн, сделают ... подробнее →

В "ЛНР" возобновили работу центры обслуживания абонентов "Лугаком"

21.04.2020 15:00

Оператор мобильной связи «Лугаком» с 20 апреля возобновил работу ряда центров обслуживания абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «В связи с многочисленными обращениями ... подробнее →

Борис Гребенщиков написал песню о самоизоляции (ВИДЕО)

21.04.2020 14:00

Борис Гребенщиков опубликовал свою новую песню, которую посвятил самоизоляции, сообщает Neva.Today . Композицию он назвал "Не выходи за дверь", и в ней описывает людей в спецодежде, которые ждут "на ... подробнее →

ООН приняла резолюцию об общедоступности вакцины от COVID-19

21.04.2020 13:00

Все 193 страны Генеральной Ассамблеи ООН поддержали резолюцию с призывом не допустить спекуляций на будущей вакцине от коронавируса COVID-19, а также обеспечить общедоступность лекарств и защитных ... подробнее →

В ООН подсчитали сколько жителей ОРДЛО лишились выплат из-за карантина

21.04.2020 12:00

В Украине действуют карантинные ограничения, из-за которых пенсионеры на Донбассе не могут пересекать линию разграничения для получения своих пенсий, сообщает Судово-юридична газета . Несмотря на ... подробнее →

В Германии назвали возможную дату возобновления футбольного сезона

21.04.2020 11:00

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что проведение матчей футбольного чемпионата Германии, приостановленного из-за пандемии коронавируса, может возобновиться 9 мая, сообщает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля

21.04.2020 10:00

В Украине зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 ... подробнее →

Россия заблокировала сайт Минреинтеграции Украины

21.04.2020 09:00

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает Укринформ . Как отмечается, Россию ... подробнее →

Минск не собирается отменять парад на 9 мая

21.04.2020 08:00

Минобороны Беларуси подтвердило, что будет проводить военный парад 9 мая, несмотря на распространение коронавируса COVID-19, передает Цензор.НЕТ . Министерство обороны ответило на петицию, в которой ... подробнее →

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