Стали известны результаты ПЦР-тестов освобожденных в рамках обмена украинцев21.04.2020 17:00
Председатель Донецкой ОГА сообщил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены из временно оккупированных территорий, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили ... подробнее →
Кабмин увеличил минимальный размер пособия по безработице21.04.2020 16:00
Минимальная помощь по безработице, которая выплачивается без учета зарплаты и трудового стажа, на период карантина увеличена с 650 до 1000 грн. Тем, кто уже получал ее в размере 650 грн, сделают ... подробнее →
В "ЛНР" возобновили работу центры обслуживания абонентов "Лугаком"21.04.2020 15:00
Оператор мобильной связи «Лугаком» с 20 апреля возобновил работу ряда центров обслуживания абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «В связи с многочисленными обращениями ... подробнее →
Борис Гребенщиков написал песню о самоизоляции (ВИДЕО)21.04.2020 14:00
Борис Гребенщиков опубликовал свою новую песню, которую посвятил самоизоляции, сообщает Neva.Today . Композицию он назвал "Не выходи за дверь", и в ней описывает людей в спецодежде, которые ждут "на ... подробнее →
ООН приняла резолюцию об общедоступности вакцины от COVID-1921.04.2020 13:00
Все 193 страны Генеральной Ассамблеи ООН поддержали резолюцию с призывом не допустить спекуляций на будущей вакцине от коронавируса COVID-19, а также обеспечить общедоступность лекарств и защитных ... подробнее →
В ООН подсчитали сколько жителей ОРДЛО лишились выплат из-за карантина21.04.2020 12:00
В Украине действуют карантинные ограничения, из-за которых пенсионеры на Донбассе не могут пересекать линию разграничения для получения своих пенсий, сообщает Судово-юридична газета . Несмотря на ... подробнее →
В Германии назвали возможную дату возобновления футбольного сезона21.04.2020 11:00
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что проведение матчей футбольного чемпионата Германии, приостановленного из-за пандемии коронавируса, может возобновиться 9 мая, сообщает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля21.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 ... подробнее →
Россия заблокировала сайт Минреинтеграции Украины21.04.2020 09:00
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщает Укринформ . Как отмечается, Россию ... подробнее →
Минск не собирается отменять парад на 9 мая21.04.2020 08:00
Минобороны Беларуси подтвердило, что будет проводить военный парад 9 мая, несмотря на распространение коронавируса COVID-19, передает Цензор.НЕТ . Министерство обороны ответило на петицию, в которой ... подробнее →
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