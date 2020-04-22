Перебои в работе сотового оператора "Феникс" возможны в Старобешевском, Тельмановском и Новоазовском районах ДНР из-за плановых ремонтных работ в сети. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Сегодня, в 19:00 на официальных страницах Офиса Президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма "Год Президента Зеленского". сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ... подробнее →

Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина . ... подробнее →

В Украине начинаются клинические исследования украинского лекарственного препарата от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента, передает Корреспондент.net . Как заявляют в ОПУ, ... подробнее →

В Мариуполе еще у двух человек подтвердился коронавирус 22.04.2020 13:00 В Мариуполе подтверждены новые случаи COVID-19 - у двух женщин 44 и 64 лет, передает Сайт города Мариуполя . Об этом сообщила на брифинге заместитель городского головы Ксения Сухова. 44-летняя ... подробнее →

Кабмин пообещал создать 500 тыс. "карантинных" рабочих мест 22.04.2020 12:00 Украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тыс. гривен. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина. ... подробнее →