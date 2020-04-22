Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 апреля 22.04.2020 10:00 В Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 ... подробнее →

Донецкую область закрыли на въезд и выезд 22.04.2020 09:00 Командование ООС закрыло въезды и выезды из Донецкой области из-за Пасхального богослужения в Святогорске, в котором вопреки карантину приняли участие до 350 человек без средств индивидуальной защиты. ... подробнее →

Ученые заявили, что кондиционеры распространяют коронавирус 22.04.2020 08:00 В январе 2020 года в одном из ресторанов в Гуанчжоу обедал зараженный коронавирусом человек без симптомов. В Американском Центре контроля и профилактики заболеваний предполагают, из-за него в этом ... подробнее →