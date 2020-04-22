В Украине разработали препарат от COVID-1922.04.2020 17:00
В Украине начинаются клинические исследования украинского лекарственного препарата от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента, передает Корреспондент.net . Как заявляют в ОПУ, ... подробнее →
Кабмин Украины продлил карантин до 11 мая22.04.2020 16:00
Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до 11 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина . ... подробнее →
Сегодня состоится премьера фильма "Год Президента Зеленского"22.04.2020 15:00
Сегодня, в 19:00 на официальных страницах Офиса Президента Украины в социальных сетях состоится премьерный показ фильма "Год Президента Зеленского". сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ... подробнее →
В "ДНР" предупредили о перебоях в работе "Феникса"22.04.2020 14:00
Перебои в работе сотового оператора "Феникс" возможны в Старобешевском, Тельмановском и Новоазовском районах ДНР из-за плановых ремонтных работ в сети. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ... подробнее →
В Мариуполе еще у двух человек подтвердился коронавирус22.04.2020 13:00
В Мариуполе подтверждены новые случаи COVID-19 - у двух женщин 44 и 64 лет, передает Сайт города Мариуполя . Об этом сообщила на брифинге заместитель городского головы Ксения Сухова. 44-летняя ... подробнее →
Кабмин пообещал создать 500 тыс. "карантинных" рабочих мест22.04.2020 12:00
Украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тыс. гривен. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина. ... подробнее →
В "ЛНР" закрыли для посещения стационары больниц и кладбища22.04.2020 11:00
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) "ЛНР" с целью недопущения распространения коронавируса нового типа приняла решение запретить все посещения больных в стационарных отделениях ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 апреля22.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 ... подробнее →
Донецкую область закрыли на въезд и выезд22.04.2020 09:00
Командование ООС закрыло въезды и выезды из Донецкой области из-за Пасхального богослужения в Святогорске, в котором вопреки карантину приняли участие до 350 человек без средств индивидуальной защиты. ... подробнее →
Ученые заявили, что кондиционеры распространяют коронавирус22.04.2020 08:00
В январе 2020 года в одном из ресторанов в Гуанчжоу обедал зараженный коронавирусом человек без симптомов. В Американском Центре контроля и профилактики заболеваний предполагают, из-за него в этом ... подробнее →
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