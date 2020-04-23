Новая почта изменила правила выдачи посылок 23.04.2020 17:00 Курьерская служба "Новая почта" ввела должность администраторов, которые будут обслуживать клиентов на улице. Речь идет о тех, кто уже оплатил посылку. Один или два администратора будут стоять на ... подробнее →

В Киеве заработал первый в Украине виртуальный детский сад 23.04.2020 15:00 В Киеве начал работу первый в Украине виртуальный детский сад, рассчитанный на детишек в возрасте 4-6 лет. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА. Этот проект введен в рамках ... подробнее →