Новая почта изменила правила выдачи посылок23.04.2020 17:00
Курьерская служба "Новая почта" ввела должность администраторов, которые будут обслуживать клиентов на улице. Речь идет о тех, кто уже оплатил посылку. Один или два администратора будут стоять на ... подробнее →
В Донецке прошли учения по развертыванию полевого госпиталя (ВИДЕО)23.04.2020 16:00
Сотрудники "МЧС ДНР" провели учения по развертыванию полевого госпиталя для оказания помощи населению в условиях чрезвычайной ситуации. Занятия проходили в Буденновском районе Донецка, сообщает ... подробнее →
В Киеве заработал первый в Украине виртуальный детский сад23.04.2020 15:00
В Киеве начал работу первый в Украине виртуальный детский сад, рассчитанный на детишек в возрасте 4-6 лет. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА. Этот проект введен в рамках ... подробнее →
В Японии сняли римейк "Чебурашки" (ВИДЕО)23.04.2020 14:00
Японские мультипликаторы презентовали короткометражный мультфильм про Чебурашку. Ролик появился на одном из японских YouTube-каналов, сообщает Корреспондент.net . Короткометражка на японском языке ... подробнее →
В Никарагуа пройдет "карантинный" вечер бокса со зрителями23.04.2020 13:00
Министерство здравоохранения Никарагуа разрешило проведение вечера бокса промоушена Buffalo Boxing Promotions 25 апреля в городе Манагуа. Главным событием турнира будет 8-раундовое противостояние ... подробнее →
В Южной Корее нашли коронавирус у выздоровевших пациентов23.04.2020 12:00
Некоторые выздоровевшие пациенты из группы переболевших Covid-19 в Южной Корее повторно дали положительный результат на коронавирус. Об этом заявила директор Корейского центра по контролю за ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 апреля23.04.2020 11:00
В Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 ... подробнее →
В "ЛНР" выявлены заболевшие COVID-19 в Стаханове и Свердловске23.04.2020 10:00
Медики "ЛНР" выявили случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Стаханове и Свердловске. Об этом сообщила "министр здравоохранения" непризнанной республики Наталия Пащенко. "Несколько ... подробнее →
В США обнаружили COVID-19 у домашних кошек23.04.2020 09:00
В американском штате Нью-Йорк тесты двух домашних кошек дали положительный результат на коронавирус, сообщает Корреспондент.net . По информации чиновников Министерства сельского хозяйства и ... подробнее →
В "ДНР" подтвердили первую смерть от COVID-1923.04.2020 08:00
Первый летальный случай из-за коронавирусной инфекции зарегистрирован в "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения республики". "В Донецкой Народной Республике ... подробнее →
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- В "ДНР" определили, кто может ездить в Россию и "ЛНР"14:00
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