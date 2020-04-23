Новая почта изменила правила выдачи посылок

23.04.2020 17:00

Курьерская служба "Новая почта" ввела должность администраторов, которые будут обслуживать клиентов на улице. Речь идет о тех, кто уже оплатил посылку. Один или два администратора будут стоять на ... подробнее →

В Донецке прошли учения по развертыванию полевого госпиталя (ВИДЕО)

23.04.2020 16:00

Сотрудники "МЧС ДНР" провели учения по развертыванию полевого госпиталя для оказания помощи населению в условиях чрезвычайной ситуации. Занятия проходили в Буденновском районе Донецка, сообщает ... подробнее →

В Киеве заработал первый в Украине виртуальный детский сад

23.04.2020 15:00

В Киеве начал работу первый в Украине виртуальный детский сад, рассчитанный на детишек в возрасте 4-6 лет. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА. Этот проект введен в рамках ... подробнее →

В Японии сняли римейк "Чебурашки" (ВИДЕО)

23.04.2020 14:00

Японские мультипликаторы презентовали короткометражный мультфильм про Чебурашку. Ролик появился на одном из японских YouTube-каналов, сообщает Корреспондент.net . Короткометражка на японском языке ... подробнее →

В Никарагуа пройдет "карантинный" вечер бокса со зрителями

23.04.2020 13:00

Министерство здравоохранения Никарагуа разрешило проведение вечера бокса промоушена Buffalo Boxing Promotions 25 апреля в городе Манагуа. Главным событием турнира будет 8-раундовое противостояние ... подробнее →

В Южной Корее нашли коронавирус у выздоровевших пациентов

23.04.2020 12:00

Некоторые выздоровевшие пациенты из группы переболевших Covid-19 в Южной Корее повторно дали положительный результат на коронавирус. Об этом заявила директор Корейского центра по контролю за ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 апреля

23.04.2020 11:00

В Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 ... подробнее →

В "ЛНР" выявлены заболевшие COVID-19 в Стаханове и Свердловске

23.04.2020 10:00

Медики "ЛНР" выявили случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Стаханове и Свердловске. Об этом сообщила "министр здравоохранения" непризнанной республики Наталия Пащенко. "Несколько ... подробнее →

В США обнаружили COVID-19 у домашних кошек

23.04.2020 09:00

В американском штате Нью-Йорк тесты двух домашних кошек дали положительный результат на коронавирус, сообщает  Корреспондент.net . По информации чиновников Министерства сельского хозяйства и ... подробнее →

В "ДНР" подтвердили первую смерть от COVID-19

23.04.2020 08:00

Первый летальный случай из-за коронавирусной инфекции зарегистрирован в "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе "министерства здравоохранения республики". "В Донецкой Народной Республике ... подробнее →

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