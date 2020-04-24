Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля 24.04.2020 10:00 В Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 ... подробнее →

The Rolling Stones выпустили клип о коронавирусе (ВИДЕО) 24.04.2020 08:00 Легендарная рок-группа The Rolling Stones выпустила посвященный коронавирусу клип, сообщает Корреспондент.net . В клипе и песне говорится о проблемах, с которыми сейчас столкнулись миллионы людей в ... подробнее →