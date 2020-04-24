Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля

24.04.2020 10:00

В Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 ... подробнее →

В "ЛНР" запретили передвижение междугороднего общественного транспорта

24.04.2020 09:00

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) "ЛНР" с целью недопущения распространения коронавируса ввела запрет на передвижение междугороднего общественного транспорта, в том числе ... подробнее →

The Rolling Stones выпустили клип о коронавирусе (ВИДЕО)

24.04.2020 08:00

Легендарная рок-группа The Rolling Stones выпустила посвященный коронавирусу клип, сообщает Корреспондент.net . В клипе и песне говорится о проблемах, с которыми сейчас столкнулись миллионы людей в ... подробнее →

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