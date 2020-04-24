Власти Чехии первыми в ЕС решили открыть границы. Правительство разрешило гражданам с 24 апреля свободно выезжать за границу, в том числе на отдых в другие страны. Так же с пятницы отменен запрет на ... подробнее →

Вторая смерть из-за коронавирусной инфекции зарегистрирована в "ДНР". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "минздрава республики". "В Донецкой Народной Республике, согласно проведенным ... подробнее →

Руководство «Шахтера» приняло решение о возобновлении тренировок в условиях пандемии коронавируса, сообщил защитник «горняков» Додо в интервью Globoesporte, передает Футбол 24 ... подробнее →

Погода в Украине 25-26 апреля резко ухудшится, будут грозы и дожди, температура воздуха будет колебаться от +10 до +20. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает РБК-Украина . Прогноз на 25 апреля ... подробнее →

В Великобритании начали тестировать на людях вакцину от COVID-19 24.04.2020 13:00 В четверг, 23 апреля, в Великобритании начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях. В них примут участие 1 100 добровольцев из разных городов страны. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

В США заявили, что солнечный свет убивает коронавирус 24.04.2020 12:00 Исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан, выступая в Белом доме заявил, что коронавирус может быть уничтожен, в том числе, лучами ... подробнее →

Главарь "ДНР" вернул Донецку "историческое название" 24.04.2020 11:00 "Историческое наименование" Сталино теперь может использоваться наравне с современным наименованием Донецк в памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Об этом говорится в указе № 111 ... подробнее →