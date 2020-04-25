В "ДНР" с 27 апреля "закроют" Новоазовский район25.04.2020 17:00
Жители, не имеющие прописки в Новоазовском районе на юге "ДНР", не смогут въехать на данную территорию с 27 апреля. Об этом сообщили в "межведомственном оперативном штабе" по предупреждению завоза и ... подробнее →
В Германии предложили футболистам Бундеслиги играть в масках25.04.2020 15:00
Министерство труда Германии планирует ввести дополнительные меры предосторожности во время матчей Бундеслиги, которую планируют возобновить в начале мая, сообщает Der Spiegel, передает XSPORT.ua . По ... подробнее →
В Молдове начали ослаблять карантин25.04.2020 13:00
О смягчении карантина в Молдове заявил премьер-министр Ион Кику, сообщает Телеканал новостей «24» . "С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, ... подробнее →
Facebook запустила собственный сервис видеоконференций25.04.2020 11:00
Компания Facebook сообщила о запуске сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms. Соответствующий пресс-релиз был опубликован в пятницу, 24 апреля, сообщает Корреспондент.net . Отмечается, что ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 апреля25.04.2020 10:00
В Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 25 апреля в Украине 8125 ... подробнее →
Медик из Луганска рассказала, как в "ЛНР" борются с коронавирусом25.04.2020 09:00
На днях в сети появилась фотография, которая взбудоражила пользователей луганских пабликов и медиков оккупированной территории Луганской области. На ней – гардеробная комната медицинского ... подробнее →
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